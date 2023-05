Albert Heijn verso la certificazione B Corp

Le azioni intraprese da Albert Heijn, tra cui la scelta di proporre il caffé al prezzo reale, potrebbero portare all'insegna la certificazione B Corp

L'insegna olandese attua da tempo importanti attività in ambito sociale e ambientale. La possibilità è che le azioni intraprese portino Albert Heijn verso l'ottenimento della certificazione B Corp, assegnata alle aziende che soddisfano elevati standard di responsabilità sociale delle imprese.

Il caffè al prezzo reale

Tra le attività, anche la scelta di proporre in tre suoi store il caffè al prezzo reale per mettere in evidenza i costi sociali e ambientali effettivi di una gamma di prodotti. Nei negozi Albert Heijn, quindi, il caffè al prezzo reale può costare fino a 36 centesimi in più, come nel caso della variante Latte. Il supplemento minimo, pari a 8 centesimi, riguarda il caffè nero espresso. Il supplemento pagato per il prezzo "equo" viene destinato a Rainforest Alliance. Il supplemento è infatti finalizzato a compensare il danno ambientale derivante dalla produzione di caffè e dei prodotti lattiero-caseari, come le emissioni di CO2 e il consumo di acqua e di materie prime. Inoltre, garantisce agli agricoltori e ai loro dipendenti un reddito adeguato al sostentamento.

Al termine di due mesi di sperimentazione, l'azienda valuterà se proseguire lungo questa strada potenziando questa attività in altri store della sua rete.

L'impegno di Albert Heijn

Tra gli obiettivi del gruppo c'è la volontà di contribuire a un sistema alimentare più sostenibile nel rispetto dei cinque i pilastri della certificazione B Corp: governance, ambiente, dipendenti, clienti e comunità.

Questi valori implicano l'attivazione di alcune soluzioni sostenibili per sprecare meno cibo: come per esempio usare confezioni green o potenziare la presenza di prodotti vegetariani e vegetali nell'assortimento. Anche la logistica rientra in questo contesto, infatti si attuano azioni mirate per rendere i trasporti più sostenibili, con meno emissioni di gas serra, e una migliore protezione dei diritti umani. Non ultimo, importante anche lo sviluppo di metodi di produzione migliori per gli animali, la natura e le persone.