Amazon e Tuodì attivano a Roma la consegna per i clienti Prime

Nuova collaborazione per Amazon che si conferma sempre più strategico come marketplace per le insegne distributive. La sinergia è con Tuodì a Roma

Amazon sempre più marketplace anche per la gdo. Dopo le collaborazioni già sviluppate con insegne come U2 Supermercato, Pam Panorama, o al di fuori dell'Italia con Whole Foods Market, la piattaforma sviluppa una nuova collaborazione con la catena Tuodì con la quale lancia il servizio di consegna della spesa in giornata per i clienti Prime di Roma disponibile su Amazon.it.

Dove sarà attivo il servizio

Le zone coperte dal servizio si trovano all’interno dell’area dall’Eur Torrino, alla Garbatella, all’Appio, Tufello, Centocelle, fino a Ciampino e sarà disponibile dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 22, e la domenica dalle 10 alle 20.

La consegna in finestre di due ore è disponibile al costo di 2,90 euro, mentre la finestra programmata di un'ora è disponibile al costo di 6,90 euro per specifiche aree selezionate.

Per l’occasione, Tuodì offre 10 euro di sconto sul primo ordine di almeno 50 euro, inserendo il codice promozionale 10OFFTUODI. Inoltre, fino al 30 luglio, il servizio non prevedrà nessun importo minimo d’ordine.

L'offerta

L'assortimento comprende articoli essenziali per la spesa giornaliera compresi prodotti bio della gamma Biodì tra cui l’Olio Extravergine D'Oliva Biodì o gli Snack Di Mais Bio Rosmarino. Disponibili anche i prodotti ClubPremium come il Salmone Scozzese Affumicato e la pasta fresca Granravioli o la linea Antica Fattoria con prodotti come le uova e il miele.