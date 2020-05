Apulia Distribuzione: Rossotono a sostegno delle aziende italiane

Per sostenere l’economia delle aziende italiane colpite dall’emergenza Covid-19, Apulia Distribuzione mette in atto iniziative specifiche attraverso il marchio Rossotono nei punti di vendita Carrefour di Puglia e Basilicata. Da lunedì 25 maggio nei banchi macelleria dei supermercati della rete che aderiscono all’iniziativa le confezioni di carni a marchio Rossotono avranno un bollino tricolore. L'azienda ha scelto, inoltre, di bloccare il prezzo di questi prodotti.

“Questo progetto è un modo per dare il nostro contributo concreto sia alla filiera di produzione sia ai consumatori in un periodo difficile per il nostro Paese -spiega Michele Sgaramella, direttore vendite di Apulia Distribuzione-. Questo è il momento della solidarietà, che deve essere reale. Per questo abbiamo deciso di non caricare i costi più elevati che avremo per l’acquisto di carni italiane sui prezzi finali per i consumatori e di dare più valore alla filiera, perché siamo convinti che solo sostenendo il Made in Italy e andando incontro ai consumatori riusciremo, tutti insieme, a superare questo periodo difficile”.

Questa attività si unisce alle altre attivate dal gruppo, tra cui la Spesa Sospesa per i più bisognosi, il bonus del 10% sui Buoni Spesa dei Comuni e il potenziamento del servizio Speasy.it per gli acquisti a distanza. L’azienda ha, inoltre, premiato con un bonus extra i propri dipendenti per ringraziarli della serietà e del coraggio dimostrati in questa difficile congiuntura.