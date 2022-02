Caffè Gimoka entra al Mercato Isola di Milano

Il Mercato Isola è un progetto di riqualificazione urbana nel cuore della città di Milano. Lo storico mercato coperto di piazzale Lagosta cambia volto. In questo contesto si inserisce il caffè Gimoka che trova un suo spazio all'interno di un luogo che intende valorizzare le eccellenze enogastronomiche e diventare polo di condivisione e aggregazione.

Mercato Isola ospita infatti sia aree adibiti alla vendita sia spazi interni ed esterni per

attività culturali e formative come nel caso di cooking show o progetti educativi per le scuole. Gimoka è stata scelta per offrire un’esperienza del rito dell’espresso in linea con lo spirito del bar Sciambola e del Mercato Isola. Il brand offrirà una miscela che combina l’aroma e la tradizione dell'espresso italiano in tazza con sentori di cioccolato fondente, frutta secca e caramello.

Mercato Isola si sviluppa su un'area di 900 mq e propone un'offerta ristorativa che spazia dai prodotti e piatti tipici italiani alle eccellenze gastronomiche internazionali per enfatizzare la natura cosmopolita della metropoli lombarda. Inoltre, vengono dedicati ampi spazi anche ai grandi classici della tradizione italiana: dal formaggiaio alla salumeria, dalla rosticceria alla pizzeria, dalle birre artigianali alla pasta fresca.

Si tratta di un progetto realizzato all’insegna dell’ecosostenibilità e totalmente plastic-free, che intende promuovere anche sane abitudini alimentari.

"Questa opportunità rappresenta per noi di Gimoka un’occasione per promuovere la qualità e l’inclusività dei nostri prodotti e sviluppare approcci innovativi e nuove sinergie" dichiara Ivan Padelli, presidente del Gruppo Gimoka.