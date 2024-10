Centrale del Latte di Roma inaugura il primo store Gelafresco

Uno spazio, all'interno del Festival del Cinema, per esaltare il latte. Centrale del Latte di Roma lancia lo store Gelafresco

Un punto di vendita per valorizzare il gelato della Centrale del Latte di Roma. Gelafresco è stato inaugurato in occasione della Festa del Cinema, in programma fino al 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. L'offerta rispecchia i valori del marchio ed esalta il latte fresco, raccolto da allevamenti locali, come ingrediente principale di questo gelato.

L'iniziativa, realizzata in partnership con l’Associazione esercenti bar e gelaterie di Roma e provincia, rientra nel più ampio progetto della Centrale di promuovere i prodotti locali e sostenibili, rispondendo al crescente interesse dei consumatori per la qualità e la provenienza delle materie prime. Il gelato della Centrale del Latte di Roma sarà disponibile per la degustazione presso gli stand dedicati durante tutta la manifestazione, offrendo un momento di piacere e autenticità ai visitatori.

"Da un anno, la Centrale ha intrapreso un nuovo percorso volto a diversificare la nostra offerta, con l'obiettivo di portare l'alta qualità del nostro latte in una gamma sempre più ampia di prodotti, capaci di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per rilanciare un marchio storico della Capitale, che è da sempre vicino ai romani", ha dichiarato Fabio Massimo Pallottini, presidente della Centrale del Latte di Roma.