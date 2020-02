Conad: a vele spiegate l’operazione dei cambi insegna

Proseguono i cambi insegna degli ex punti di vendita Auchan entrati nel mondo Conad. A Sondrio Conad Centro Nord ha riconvertito lo store di via Chiesa 2/6 mantenendo anche gli addetti precedentemente impiegati nella catena francese. Oggi la struttura è Conad City, il format di prossimità che presenta tutti i reparti per una spesa completa, ognuno caratterizzato da un’ambientazione specifica. Questo locale occupa un’area di 496 mq. Sono presenti i seguenti reparti: ortofrutta, banco carni a libero servizio, pesce a libero servizio, salumi e latticini, forno con doratura del pane, surgelati, alimentari confezionati, gusto e benessere (biologico, senza glutine, senza lattosio), cura della persona e della casa, generi vari. In occasione della riapertura sono state attivate alcune isole promozionali. Il team di lavoro è formato da 13 addetti. Il supermercato, aperto con orario continuato da lunedì a sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, dispone di 4 casse.

“Prosegue il piano delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese da Conad Centro Nord in Lombardia - sottolinea l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini-. Un territorio in cui vogliamo essere sempre più il punto di riferimento per convenienza, qualità e servizi. Crediamo in questo impegno che rappresenta l’elemento chiave alla base dei successi ottenuti dalla nostra insegna. Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi e al legame con il territorio”.

Coop CIA di Conad gestirà invece il punto di vendita di Curno che sarà aperto nei prossimi giorni,mantenendo i 290 posti di lavoro attuali. La proprietà, stando a quanto pubblica La Voce delle valli, pare abbia espresso la volontà di mantenere le metrature attuali della struttura, cioè 11mila metri quadrati.

La cooperativa aprirà a breve anche il punto di vendita di Fano, in via Einaudi 30, con l'insegna Spazio Conad, su una superficie di 6.145 mq. Presenti l’ortofrutta (a libero servizio, la IV e V gamma, il biologico confezionato), la macelleria con il banco servito, la pescheria assistita e con pesce congelato confezionato, il reparto di latticini, salumi e formaggi, la gastronomia con banco caldo e rosticceria, la panetteria, il mondo casa, la tecnologia, il tempo libero, il pet food, la parafarmacia, i giocattoli e i generi vari. In assortimento anche prodotti regionali a marchio Sapori&Dintorni oltre a quelli Conad e Conad Percorso Qualità, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi. Sono presenti PetStore, Parafarmacia Conad e bar ConSapore. La struttura è aperta con orario continuato da lunedì a domenica dalle ore 8.30 alle 21.

L’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad, Luca Panzavolta, spiega: "Un territorio in cui vogliamo essere sempre più il punto di riferimento per la convenienza, la qualità, i servizi. Il punto vendita sarà gestito della società Tre Effe di Ferminiano, da due dei sei soci, Massimo Marchionni e Gianluca Capomagi, già attiva sin dagli anni ’90".