Conforama si riposiziona valorizzando il made in Italy

Conforama Italia, società specializzata in mobili, complementi d’arredo e decorazione per la casa, ha dato il via al suo riposizionamento sul mercato, aprendosi anche a collaborazioni con il mondo fashion e food allo scopo di valorizzare sempre di più il concetto del made in Italy. Lanciata, allo scopo, una nuova campagna di comunicazione creata da Vmly&R e denominata “Esci dal gregge, entra in Conforama”, con la pecora rossa "Confy" a fare da protagonista.

Il planning prevede tv, videostrategy, affissioni, radio e social, mentre la creatività è pensata in particolare per attrarre la generazione Z, con un invito alla differenziazione identitaria.

“Il nostro obiettivo è quello di diventare l’icona del design italiano accessibile”, spiega Eric Joselzon, Ceo Conforama Italia: “Partendo da un legame che dura oramai da 50 anni con una rete di professionisti che si interfacciano e conoscono bene le esigenze dei clienti e la loro evoluzione, il nostro intento è quello di costruire una nuova Conforama che possa portare innovazioni nel mercato attuale. Vogliamo infatti regalare ai nostri clienti una nuova experience da vivere direttamente negli store e poter 'toccare con mano'".