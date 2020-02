Crai Radenza lancia online Gioca con il bomber

L'iniziativa online lanciata da Crai Gruppo Radenza in collaborazione con P&G e con Gillette sulla piattaforma craigrupporadenza.it/giocaconilbomber vede protagonista Bobo Vieri pronto a “sfidarsi” virtualmente con i clienti siciliani dell'insegna in un gioco interattivo.

Il progetto Gioca con il bomber prevede un evento esclusivo in una location strategica per il gruppo siciliano: il prossimo 1 marzo il calciatore sarà in Sicilia, al Crai extra del centro commerciale Le Masserie di Ragusa, per il lancio di un nuovo prodotto a marchio Gillette.

Danilo Radenza, amministratore delegato di Crai Gruppo Radenza, evidenzia questo progetto come tra quelli di punta che caratterizzeranno le attività promozionali e di marketing per il 2020. “Sono molto soddisfatto ed orgoglioso della collaborazione con P&G e Gillette che sì è sintetizzata nel progetto Gioca con il bomber e che, oltre a coinvolgere direttamente i clienti Crai in un divertente gioco online, vedrà direttamente Bobo Vieri coinvolto dal vivo in una serie di attività” sottolinea Danilo Radenza.

“Come Gillette siamo orgogliosi di aver organizzato questo evento in occasione del lancio di un nuovo prodotto, molto importante per noi, in una terra fantastica come la Sicilia -commenta Giuseppe La Pusata, brand manager Gillette Italia-. Siamo entusiasti di poterlo fare con Bobo Vieri, un personaggio amato da milioni di italiani”.