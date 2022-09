Crescita a doppia cifra per Coswell

Il gruppo Coswell ha archiviato il bilancio 2021 con un fatturato in crescita del 10,93%, arrivando a 174,46 milioni di euro (141,47 milioni in Italia,21,26 milioni nel resto d'Europa e 11,7 milioni extra-Ue), progresso che ha permesso di fronteggiare senza scostamenti l’aumento dei costi sostenuti, passato da 63,46 a 69,86 milioni.

Focus sulla sostenibilità

I dati emergono dal bilancio di sostenibilità appena pubblicato dal gruppo bolognese specializzato in prodotti per la cura della persona e della casa, che raccoglie, tra gli altri, marchi come Prep, Bionsen, Biorepair, Blanx e L’Angelica.

Il documento si sofferma in particolare su ECOswell, progetto di sostenibilità focalizzato sui sistemi di produzione attenti alle logiche dell’economia circolare e a soluzioni a limitato impatto ambientale possibile.

“Coswell è un gruppo con una grande storia, ma con una grande capacità di visione di futuro -, dichiara in una nota il presidente, Paolo Gualandi. Abbiamo creduto nella ricerca, abbiamo creduto nella qualità, abbiamo creduto nel consumatore, abbiamo creduto nel servizio. Il tempo ci ha dato ragione. Ora crediamo nel futuro. In un futuro da costruire insieme”.

La tendenza positiva non è al momento stata scalfita dalla guerra in Ucraina, altro segnale della solidità dell’assetto produttivo e gestionale.