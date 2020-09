Puliamo il Mondo, iniziativa di volontariato ambientale, è l'edizione italiana di Clean up the World, organizzata nel nostro Paese da Legambiente. Despar Centro Sud ha deciso di dare il proprio contributo aderendo all'evento in programma dal 25 al 27 settembre, coinvolgendo 12 comuni del Centro-Sud Italia in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Abruzzo. Nei centri cittadini coinvolti, nei quali sono attivi punti di vendita Despar, si svolgeranno azioni di cittadinanza attiva di pulizia delle spiagge e degli spazi urbani (piazze, strade, vie, aree verdi, giardini) per puntare i riflettori sull'emergenza dei rifiuti in mare, conseguenza delle cattive abitudini dei cittadini.

Gli investimenti per la sostenibilità

Questa iniziativa rientra nella filosofia aziendale che ha potenziato gli investimenti eco-sostenibili nel piano di sviluppo.

“La tutela dell’ambiente è per noi una sfida quotidiana -spiega Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar Centro-Sud -. Il risparmio energetico, l’ottimizzazione delle risorse e l’attenzione al riciclo sono parte integrante del nostro modo di essere e di fare impresa. Da anni portiamo avanti diversi progetti e attività per la salvaguardia della biodiversità e la promozione della cultura ecologica in Italia”.