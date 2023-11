Despar è Insegna dell’Anno 2023-2024 nella categoria Supermercati

Quarta vittoria consecutiva per Despar come miglior supermercato per il 2023-2024 nella competizione fra centinaia di insegne retail

Despar è il miglior supermercato d’Italia. Lo certifica la vittoria del riconoscimento Insegna dell’Anno 2023-2024 per la categoria supermercati. Il premio, figlio dell’iniziativa di Q&A Research Italia e sostenuto da centinaia di insegne retail, ha visto trionfare la catena per la quarta volta consecutiva.

550 in gara per contendersi il titolo

Hanno concorso quest’anno 550 insegne, suddivise oltre 20 categorie. I voti sono stati espressi dagli oltre 320.000 consumatori coinvolti nella valutazione delle 550 insegne in gara.

Despar: il riconoscimento ci spinge a migliorarci ancora

“È un nuovo traguardo che rappresenta per noi una spinta nel continuo miglioramento della nostra offerta per rispondere alle esigenze espresse dai clienti, facendo leva sui tratti distintivi che rappresentano il dna di Despar quali la vicinanza alle persone, la formazione dei collaboratori, la valorizzazione delle filiere produttive italiane e dei prodotti del territorio, la centralità del prodotto a marchio nel quale il cliente può trovare qualità e convenienza”, commenta Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia.