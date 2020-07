Despar Enjoy: le nuove insalate della linea per il food to go

Si arricchisce la gamma di prodotti della linea Despar Enjoy con nuove insalate che rispondono alle esigenze di coloro che hanno la necessità di consumare il pasto fuori casa, in maniera veloce e pratica, senza rinunciare al gusto. La linea per il food to go si arricchirà, inoltre, nei prossimi mesi anche di estratti a freddo e di tramezzini, proposti nelle versioni Classica o Veneziana, a conferma dell’attenzione che l’insegna riserva allo sviluppo di soluzioni di servizio per i diversi profili di consumo.

Despar presenta, dunque, una selezione di nove insalate disponibili di cui due biologiche con condimenti e posate incluse nella confezione, che spaziano dalla più tradizionale insalata, carote e olive taggiasche a proposte più ricche e variegate. L’insalata Fantasia, per esempio, è composta da una base di misticanza, carote, pomodorini secchi, tonno e olive taggiasche, mentre la Gustosa prevede insieme all’insalata il pane tostato, le noci Lara e scaglie di grana.