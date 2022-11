Dispositivi digitali: il Digital Consumer Trends Survey 2022

Il dati del Digital Consumer Trends Survey 2022 di Deloitte sull'uso e adozione dei device digitali e dei servizi connessi

Dopo il boom in pandemia rallentano gli acquisti e l'adozione di smartphone, computer, tablet e della maggior parte dei dispositivi digitali. Emerge dalle interviste condotte questa estate dal Digital Consumer Trends Survey 2022 di Deloitte.

Cosa indaga il Digital Consumer Trends Survey

Accanto ai dati sull'adozione dei dispositivi digitali, la survey indaga anche le dinamiche e i trend che si rivelano nell'ecosistema di prodotti e servizi che fiorisce attorno ai digital device.

Intanto, cosa sono i device digitali? Lo smartphone in primis, che negli anni ha catalizzato le funzioni di molti altri dispositivi un tempo separati, come le macchine fotografiche o gli mp3 player. Poi tablet, eReader, smartwatch, fitness band, visori per la realtà virtuale, computer fissi o portatili, console di gioco.

Attorno a questo hardware ruotano una serie di servizi e contenuti connessi, nati dalla stessa possibilità di fruirne anche in mobilità: prima di tutto il servizio di connessione di rete, poi la disponibilità di contenuti audio e video in streaming, di videogiochi, app.

Ad ampliare ulteriormente gli attori coinvolti nel sistema, ci sono temi come quello del green, quindi del riciclo e recupero, dell'usato; poi della sicurezza e della privacy; e poi il tema dei pagamenti, degli NFT e delle criptovalute.

Un ecosistema che occorre studiare nella sua interezza, per capire dove sta andando.

I risultati: equilibrio raggiunto

Stabile l'impiego e la disponibilità presso gli italiani intervistati dalla Digital Consumer Trends Survey 2022 dei dispositivi digitali. Rispetto al 2021 gli scarti in aumento o diminuzione sono irrilevanti.

I dispositivi più diffusi sono gli smartphone, il 94% degli adulti italiani ne possiede uno e i computer portatili (l'83% ne ha uno).

Seguono ma con distacco i tablet e i pc desktop, posseduti da un adulto su 2, le fitness band, dal 19%.

Ancora più staccati per numerica (bassa) i possessori di eReader e console di gioco portatili, un adulto su 4. I visori di realtà virtuale arrivano all'8% degli italiani, nel 2017 era il 5%.

I dispositivi con la crescita più significativa nell'adozione sono gli smartwatch; il 30% degli italiani rispetto al 10% del 2017, +6% dal 2021.

A questi dati corrispondono i trend di vendita dei prodotti, con i cellulari in crescita ma a valore, per gli aumenti legati alla situazione internazionale, e gli smartwatch in crescita anche a volume, perché cresce la loro diffusione.

Italiani multipiattaforma - Cresce proseguendo una tendenza costante negli anni, il numero di device che le persone dichiarano di usare nelle proprie attività quotidiane: dai 3.9 del 2017, nel 2022 siamo a 4,6.

Dispositivi smart - Tv smart e speaker con assistente vocale sono sempre più diffusi. Nel 2022 circa 2 adulti su 3 dichiarano di possedere una smart Tv e il 27% dichiara di avere uno speaker con assistente vocale (nel 2017 erano il 4%). Nel primo caso è una questione anche tecnica legata allo switch off delle frequenze Tv, nel secondo si tratta di un cambio di abitudini nel modello di interfaccia di controllo sulla smart home.

Spesa per il digitale, invariata

La survey ha indagato le prospettive di spesa digitale nel 2022: un consumatore su 2 ritiene che rimarrà invariata dal 2021, considerando nella spesa sia l'hardware che i servizi connessi.

Coloro che dichiarano che spenderanno di più nel 2022 lo faranno nel 31% dei casi per acquistare dispositivi digitali (il 37% nella fascia d'età 25-34 anni, il 26% tra gli over 65), nel 26% per la connettività e il 25% per abbonamenti.

Sostenibilità: poca consapevolezza

Solo un consumatore du 5 sceglie di acquistare il device digitale in base ad aspetti legati alla sostenibilità. Solo il 18% dichiara di conoscere l'impronta di carbonio del dispositivo che possiede, ma 1 su 2 ritiene che le aziende produttrici debbano dichiararla (49%). Ma solo il 23% si fida della trasparenza delle aziende. Cresce invece la sensibilità sul tema della durata del dispositivo: perché produrlo inquina, o per questioni di costi? Solo 1 adulto su 3 dichiara di essere disposto a pagare un prezzo più alto per un dispositivo più ecologico. Ancora poco diffusa l'abitudine a vendere o barattare il device vecchio, come lo smartphone, su appositi marketplace; lo fa solo l'11% degli intervistati. L'11% ammette anche di averlo buttato senza rispettare le regole per il riciclo dei Raee.

Sul green c'è molto da fare e le aziende dovrebbero impegnarsi per comunicare di più, visto che sono i consumatori a chiederlo.

A che servono i device digitali?

Che cosa facciamo con 4,6 dispositivi a testa di cui disponiamo?

Ecco un quadro:

In cima alle attività ci sono la messaggistica, i social, i video e la musica. Seguono la lettura delle news, giocare in rete e l'uso del navigatore.

Il dispositivo preferito per...

Non tutte le attività si possono svolgere con lo smartphone, ci sono delle preferenze marcate. Per i video, lo smart Tv è la scelta anche per lo streaming.

Se prima gli acquisti online si facevano col Pc portatile, ora si preferisce usare lo smartphone, a eccezione delle fasce di età più avanti con gli anni.

Smartphone preferito anche per il gaming, insieme alla console fissa con la Tv. mentre escono progressivamente di scena tablet e console portatili.

La ricerca

Il Digital Consumer Trends Survey 2022 ha coinvolto 38.000 consumatori in 22 Paesi, di cui 2.000 in Italia nella fascia d'età 18-75 anni, intervistate nell'estate del 2022.