Doppio opening di Esselunga: il format è ridotto

Due punti di vendita entrano nella rete di Esselunga. Si tratta di due store di formato decisamente più ridotto rispetto alla tradizione dell'insegna, che aveva in passato sperimentato il medio formato soltanto con l'insegna la esse. I due negozi, ex Auchan acquisiti da Margherita Distribuzione, si trovano a Milano, in viale Tibaldi, e a Barzanò (Lc).

Il primo occupa una superficie di vendita di 850 mq. Entrambi gli store propongono i reparti serviti di gastronomia, panetteria e pasticceria Elisenda e a libero servizio di frutta e verdura, carne e pesce. Il negozio è dotato di casse tradizionali e self-checkout, e di un parcheggio. Anche in questo store, Esselunga sta adottando il servizio di consegna a domicilio e l’app ufirst, pensata per digitalizzare le code. Il negozio di Barzanò si estende, invece, su un'area di 1.480 mq e impiega 52 persone.

Le strutture sono state adattate per rispondere alle misure di sicurezza sanitaria necessarie in questa fase: tutti i dipendenti sono muniti di mascherine, guanti monouso e occhiali di protezione e sono state installate barriere in plexiglass alle casse. I clienti hanno a disposizione erogatori di gel igienizzante, guanti monouso e vengono distribuite mascherine a chi ne è sprovvisto. Infine, viene eseguita la misurazione della temperatura corporea all’ingresso.