Fratelli La Bufala continua a investire a Londra

Si consolida la presenza del brand napoletano all’estero che a Londra realizza un flagship store a Piccadilly. Fratelli la Bufala sceglie il cuore della città proponendo uno spazio coerente con il restyling dell’immagine del marchio che sta cambiando volto sia in Italia che all’estero.

“La nuova strategia retail di Fratelli la Bufala prevede sia nuove aperture sia il restyling di ristoranti esistenti secondo il nuovo format Lab -spiega l’Ad Giovanni Galbiati-. Dopo Dubai, città strategica in vista di Expo 2020, abbiamo deciso di puntare su Londra perché la riteniamo un hub fondamentale per un processo di internazionalizzazione di un marchio come il nostro, essendo una delle città più importanti al mondo dal punto di vista turistico e non solo”.

Questo format di flagship store Lab si inserisce in contesti urbani strategici, come nel caso di quest’ultima apertura, e propone una maggiore cura dei dettagli e del menu, con una serie di proposte dedicate che riservano particolare attenzione ad una materia prima di altissima qualità, a partire dalla mozzarella di bufala, proveniente da caseifici selezionati, proposta in 6 versioni dop.

Oltre alla pizza napoletana, anche la selezione di salumi, carni e formaggi di bufala da accostare a pane fatto in casa. Nonostante la forte impronta napoletana del menu, non mancano alcune proposte “esotiche”, omaggio alla vocazione cosmopolita della città.

Tra le novità di questo store c’è la proposta di happy hour, previsto dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 20 con una proposta di cocktail classici ma anche di signature a base di latte di bufala creati ad hoc dai barman Fratelli la Bufala, con accompagnamento di fingers a base di bufala.