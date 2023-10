I prodotti Everdrop entrano in Esselunga

Le referenze everdrop, la start-up di Monaco di Baviera certificata B Corp, entrano nell'assortimento online e offline di Esselunga

In assortimento dei punti di vendita Esselunga e nell'offerta online entreranno le referenze everdrop, la start-up di Monaco di Baviera certificata B Corp: sgrassatore per cucina e detersivo per piatti (flaconi ricaricabili e bustine ricaricabili), polvere per lavatrice: universale, per capi colorati e per pelli sensibili, detergente gel per WC e bagno (flaconi ricaricabili e bustine ricaricabili), polvere anticalcare, pastiglie attive per WC e dDetergente universale spray (flaconi ricaricabili e bustine ricaricabili).

"Per me Esselunga rappresenta un punto di riferimento nella distribuzione italiana, un marchio iconico con una tradizione di oltre 60 anni e un impegno concreto verso l'innovazione e le soluzioni rispettose dell'ambiente. Per everdrop, questa è una grande opportunità per creare un impatto positivo anche tra i consumatori italiani" afferma David Löwe, co-fondatore di everdrop insieme a Christian Becker.

La mission di everdrop

La start-up si pone come obiettivo la missione di creare un impatto più sostenibile sulla vita quotidiana delle persone. Per questo motivo produce tabs e polveri da sciogliere in acqua in bottiglie riutilizzabili. Il processo ricaricabile elimina l'uso di contenitori di plastica e riduce l'impatto ambientale del trasporto, mentre le polveri e le compresse sono realizzate con ingredienti vegani e privi di microplastiche, prontamente degradabili.

Con la proposta di flaconi ricaricabili, everdrop ha già risparmiato circa 10 milioni di bottiglie di rifiuti plastici.