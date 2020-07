Il debutto del Bistrot Carrefour a Grugliasco

Per rispondere alle esigenze del cliente nel corso dell’intera giornata per una customer journey completa e appagante, Carrefour dà vita al Bistrot all’interno dell’ipermercato Carrefour nel centro commerciale Shopping Ville le Gru di Grugliasco (To), che sarà gestito da Sirio spa, azienda italiana attiva nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, grazie a un accordo firmato con il retailer francese. Il contratto che avrà durata di due anni sarà prorogabile, al termine del biennio, per un ulteriore anno. Il servizio comprende quattro tipologie di offerta: caffetteria, pizzeria, show cooking, grab&go, da qui l’idea del “quattro in uno” con colazione, aperitivo, pranzo, cena. L'offerta prevede cibo convenzionale, biologico, vegetariano, vegano, che rispetti la tradizione, il territorio, e che sia innovativo e sostenibile.

La stima del fatturato per la gestione della struttura è pari a circa 2,5 milioni di euro e su Sirio ricadranno i soli costi del personale e delle materie prime.

Stefania Atzori, Ad di Sirio, commenta così l’accordo: “Sono profondamente onorata e soddisfatta di questo accordo. Sono certa che la professionalità e il track record del personale di Sirio sarà all’altezza della serietà, preparazione e bontà dei prodotti e servizio di Carrefour. Con questo nuovo punto vendita –aggiunge- continuiamo l’espansione nei centri commerciali, iniziata con la partnership con Cioccolatitaliani, e allarghiamo ulteriormente il ventaglio della nostra proposta con un altro brand che si va ad affiancare ad altrettanti marchi internazionali e italiani molto riconosciuti nel panorama del food quali: Burger King, Paul, Cioccolatitaliani e Alice Pizza”.

L’ipermercato Carrefour e l’area Bistrot

Il punto di vendita Carrefour, che sta vivendo una fase di ristrutturazione e di rilancio, si sviluppa su una superficie di 8.000 mq a cui si aggiunge l’area in cui è stato realizzato il ristorante esteso su 250 mq con oltre 100 posti a sedere.