IoNoi Gallery: lo store postmoderno di Fabio Novembre a Milano

Nel cuore di Milano, l'architetto Fabio Novembre ha dato vita a uno spazio dedicato alle creazioni realizzate negli anni con i migliori brand di design internazionale

Una pagina bianca su cui disegnare, un quaderno a quadretti per liberare la fantasia, per accogliere gli schizzi di un architetto e la sua creatività. Fabio Novembre ha scelto di dare vita a uno spazio nel cuore di Milano in cui è possibile ammirare, scoprire e acquistare tutte le sue creazioni realizzate negli anni in collaborazione con i migliori brand di design internazionale come Kartell, Driade, Venini, Villari, Lasvit, Bitossi.

Novembre ha iniziato ad approfondire il rapporto tra l’IO e il NOI nei numerosi progetti di interior e industrial design realizzati negli anni, analizzando a fondo la genesi delle idee e la connessione tra le cose e il loro universo di riferimento: da qui il nome scelto per il concept store, IoNoi Gallery, una sorta di evoluzione filosofica del proprio pensiero e della sua arte.

“Persone e cose nascono da altre persone e altre cose - ha affermato Fabio Novembre -. La ricerca di connessioni, spesso non pianificate e non dichiarate, aiuta a spianare la strada a un approccio alla conoscenza inclusiva e trasversale. La storia non si svolge in compartimenti separati, ma è insieme causa ed effetto. Nuovi orizzonti interpretativi si giocano nel libero confronto dei riferimenti”.

È nata così IoNoi Gallery, un progetto artistico evoluto, uno spazio fisico che racchiude, espone e vuole ampliare immaginario dell’architetto fatto di oggetti industriali e art design, in una sperimentazione ed esplorazione continua, in commistione tra arte, design, moda e architettura.

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store si trova in via Perugino 24 a Milano, all’angolo di una strada a pochi passi dallo studio di Novembre. Gli interni minimalisti e dallo stile fortemente postmoderno sono opera dello stesso architetto che ha scelto di rappresentare il motivo a griglia stampato sulle pareti in laminato melaminico bianco. Il fondale bianco è un espediente per porre al centro della scena i colori e le forme audaci delle sue creazioni: gli oggetti esposti sono disposti su semplici mensole che fungono sia da supporto sia da sistema di illuminazione; sono state valorizzate, infatti, da strisce luminose a Led integrate nella parte inferiore. Una parete gialla che conduce verso il retro del negozio, e alcuni espositori cilindrici, anch’essi gialli, sono l’unico vezzo cromatico a contrasto con il pavimento grigio.

Sulle mensole e sui cilindri trovano spazio le creazioni più eccentriche e apprezzate di Novembre. Gli elementi contenitori Smile, reinterpretazione dello storico progetto di Anna Castelli Ferrieri realizzato nel 1967 per Kartell, catturano l’attenzione nella versione rossa col sorriso e l’occhiolino, in una nuova interpretazione di un celebre classico senza tempo.

La lampada da tavolo Muse di Venini, ispirata agli artisti metafisici del primo Novecento, è un omaggio agli enigmi e alle inquietudini di quell’epoca: una figura senza volto intrappolata nel metallo. Sempre di Venini sono le Happy Pills, piccole pillole luminose in vetro di Murano.

Al centro di una delle due vetrine trova posto, sulla sommità di un cilindro giallo, Nobody, progetto lanciato nel 2022: una faccia di porcellana con finish in oro 24 carati che si moltiplica sugli assi cardinali “per dare un volto a chiunque lo cerchi”.

Il viaggio tra gli oggetti passa anche attraverso creazioni contemporanee legate alle radici di Novembre, come le collezioni di contenitori da tavolo Trullo e Pumo di Kartell, influenzate dall’architettura e dalle tradizioni della sua terra d’origine.

Infine, l’architetto strizza l’occhio al mondo della moda, con le attuali linee di t-shirt, hoodie, shopping bag e cappellini.

L’approccio inclusivo dello store milanese si traduce in una destinazione d’uso variegata: il negozio, infatti, sarà anche un luogo in cui ospitare mostre ed eventi, avviare progetti di ricerca, far nascere nuove collaborazioni.