La gdo si mobilita per affrontare il cancro con Fondazione Airc

Oltre 50 insegne partecipano ad Arance rosse per la ricerca, in occasione del World cancer day, accogliendo l’invito di Fondazione Airc

Oltre 10 mila punti di vendita, con più di 50 insegne, attivati per l’iniziativa Arance rosse per la ricerca sul cancro. Sono previste oltre un milione di confezioni in vendita dal 2 al 16 febbraio. Per ogni reticella di Arance rosse per la ricerca venduta nelle insegne della gdo aderenti, 50 centesimi andranno a Fondazione Airc per sostenere il lavoro dei circa 6 mila ricercatori.

I risultati delle arance rosse per la ricerca sul cancro

“Contro il cancro è fondamentale agire a livello individuale, adottando abitudini più sane sin dal momento della spesa, e agire come collettività, sostenendo insieme la ricerca per prevenire sempre più tumori, per diagnosticare la malattia sempre più precocemente” sottolinea Chiara Occulti, chief marketing & fundraising officer di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. “In questo contesto -prosegue- l’impegno dei nostri partner della gdp è cruciale perché, unendosi a questa mobilitazione collettiva, ci consente di coinvolgere sempre più persone nel sostegno ai ricercatori e di amplificare i nostri messaggi di prevenzione”. Con le Arance rosse per la Ricerca, dal 2016, Airc ha raccolto oltre 1,7 milioni di euro