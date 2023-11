L’Erbolario, migliore insegna 2023-2024

I consumatori hanno scelto i loro marchi preferiti, differenziati per categoria. L’Erbolario è la preferita assoluta, Lidl vince nella categoria retail

550 insegne si sono contese il titolo di Insegna dell’anno, sottoponendosi al giudizio di oltre 320 mila consumatori, che le hanno votate per prezzo, assortimento, accoglienza, competenza degli addetti, facilità d’acquisto e aspetto degli store.

Un voto da 1 a 5 per i marchi, suddivisi in 23 categorie (20 per il titolo Insegna web dell’anno in Italia).

E il vincitore è...

E poi i premi assoluti, che hanno visto festeggiare L’Erbolario come Insegna dell’anno Italia. L’azienda si è aggiudicata anche il premio Insegna dell’anno web, limitatamente alla categoria erboristeria & benessere.

Lidl si è aggiudicato il titolo di Retailer dell’anno (oltreché aver trionfato nella sezione Supermercati convenienti).

E il premio Insegna dell’anno web (assoluto) è andato a Zooplus (per la seconda volta). La compagnia si è accaparrata anche il titolo -il sesto- nella categoria Prodotti per animali.

New entry per il Premio sostenibilità, nelle mani di Negozio leggero.

L’edizione, svoltasi a Modena, ha visto la collaborazione del gruppo Upm di Modena, con main sponsor & partner Miller group, la media partner di Italia economy. È stato sponsor anche Coptip e le associazioni partner Confimprese e Gs1 Italy, nonché Dracma.