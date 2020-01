Lifelong: su Amazon la linea di petfood

Approda su Amazon la linea per cani e gatti Lifelong Grain Free proposta in tre varianti: pollo, salmone o agnello, realizzati con carne fresca, senza aromi, coloranti o conservanti artificiali, e con ingredienti e antiossidanti naturali. I prodotti del marchio Lifelong sono stati sviluppati da nutrizionisti, specializzati nell’alimentazione degli animali, e controllati da veterinari.

Le referenze sono disponibili sulla piattaforma eCommerce con una fascia di prezzo che parte da 21 euro per le confezioni da 3 kg di alimenti per gatti e 29 euro per le confezioni da 5 kg di alimenti per cani. Nello specifico la linea è formata da Alimento secco per gatti adulti con pollo fresco, nel formato da 3kg; alimento secco completo per cani di razza piccola con agnello fresco, nel packaging da 3kg e alimento secco completo per cani adulti, salmone fresco, da 5kg.