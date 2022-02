L’impegno di Cortilia contro lo spreco alimentare

In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, celebrata il 5 febbraio, retailer ed e-tailer sviluppano iniziative dedicate.

Questo tema è caro a Cortilia che nel corso dell'anno attiva varie soluzioni per la lotta allo spreco. "La Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare è a calendario tutti i giorni in Cortilia, perché la nostra attenzione verso questo tema è sempre altissima -commenta Marco Porcaro, Ceo e founder Cortilia-. Siamo riusciti a mettere a punto un sistema efficiente in cui la tecnologia ci aiuta a prevedere la domanda dei nostri clienti e a facilitare il lavoro dei nostri produttori partner, che possono gestire più semplicemente gli ordini e proporci prodotti anche in modo attivo, attingendo da quelli di cui hanno maggiore disponibilità in quel momento”.

La food tech company ha, infatti, messo a punto un sofisticato sistema, basato su algoritmi di deep learning, che consente di ridurre i prodotti invenduti a circa l’1%. In questo contesto si inquadra la partnership tra Cortilia e Banco Alimentare della Lombardia, grazie alla quale Cortilia dona, tre volte a settimana, gli alimenti ancora edibili all’organizzazione, che si occupa poi di distribuirli alle strutture caritative convenzionate. Nel 2021, Cortilia ha donato a Banco Alimentare della Lombardia 418.818 articoli alimentari, per un peso totale di 203.305 kg, l’equivalente di oltre 400.000 pasti (1 pasto = 500 gr circa di alimenti).

Significativa risulta la percentuale di prodotti ortofrutticoli che sul peso lordo hanno un’incidenza del 59% (120.064 kg e 216.296 pezzi in tutto); a seguire i freschi, che pesano per il 31% (63.114 kg e 138.178 pezzi in tutto), e il pesce, 6% di incidenza in kg (12.149 kg e 42.267 pezzi in tutto).

Le Green Box di Cortilia

Per contribuire a questa lotta, Cortilia propone box anti-spreco, miste o tematiche (carne, pesce, ortofrutta) disponibili sia sul sito che sull’app, nella sezione dedicata alle offerte. Cortilia non commercializza gli alimenti quando raggiungono un terzo di vita residua. Chi acquista una Green Box ha perciò maggiore tempo per consumarne il contenuto, senza correre il rischio di dover gettare cibo nella spazzatura perché scaduto.