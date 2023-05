Linkontro | aiutare il retail a comprendere il consumatore

Emilie Darolles, a Linkontro 2023, racconta il profilo del consumatore vulnerabile e spiega quali sono le soluzioni di NIQ

Per comprendere il profilo dei consumatori più vulnerabili è importante definire la fascia d’età e la redditività e la dimensione del nucleo famigliare. Generalmente, si tratta di famiglie numerose, con redditi bassi, quel gruppo di consumatori che ha risentito per primo il livello di inflazione che oggi registriamo nei principali paesi europei. Si riscontra anche in Italia: “Secondo quanto registrato dal sondaggio condotto da Nielsen IQ -spiega Emilie Darolles, president west Europe & key accounts lead di NIQ-, il 70% degli italiani pensa che stiamo entrando in un periodo di recessione. Risulta, quindi, essenziale comprendere le esigenze di questo gruppo specifico, solitamente composto da persone giovani che vivono fuori dai grandi centri”.

La convenienza e l'accessibilità ai prodotti è fondamentale, così come l'equazione di prezzo. “Quello che abbiamo riscontrato è l'importanza ricoperta dalla mdd -continua Darolles-. Il prezzo è sicuramente un fattore, ma anche le dimensioni delle confezioni e quindi la battuta di cassa”. I retailer devono comprendere e decodificare le esigenze specifiche dei consumatori. “L'innovazione è uno dei principali fattori trainanti di crescita. Per aiutare le aziende noi di NIQ mettiamo a disposizione i nostri”, conclude Emilie Darolles.