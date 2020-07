L'aumento della popolarità dell'e-commerce di generi alimentari non mostra alcun segno di diminuzione: i consumatori stanno cambiando le proprie abitudini di acquisto, allontanandosi dai negozi fisici tradizionali per passare allo shopping online. Oggi, gran parte dei principali supermercati in tutta Europa hano una presenza online, ma si trovano a doverla gestire in modo economico ed efficiente, specialmente di fronte al recente aumento della domanda.

Il successo dell'e-commerce di generi alimentari è principalmente dovuto alla sua convenienza. Molti consumatori, in particolare quelli che conducono una vita frenetica, desiderano sfruttare al massimo il proprio tempo libero e trovano più semplice e rapido fare i propri acquisti alimentari online. Più di recente, la domanda ha subito un’ulteriore accelerazione a causa della pandemia di Coronavirus. Questa impennata della domanda avrà un effetto duraturo in un mondo post-COVID 19, dato che un numero crescente di persone si stanno abituando a questo nuovo modo di fare la spesa settimanale.

In effetti, si prevede che il mercato dell'e-commerce di generi alimentari continuerà a crescere nel medio termine. Secondo una ricerca condotta da IGD, il mercato Europeo degli acquisti online di generi alimentari si espanderà del 66 per cento entro il 2023, con un aumento del fatturato di 21 miliardi di dollari. La sfida per i rivenditori consiste nell’estendere l'e-commerce di generi alimentari in modo conveniente ed efficiente, offrendo al contempo la migliore esperienza possibile per il cliente.

Per aiutare i rivenditori a comprendere meglio le soluzioni che consentiranno di affrontare queste sfide, Polymer Logistics ha pubblicato un whitepaper, intitolato "Lo shopping online diventa semplice", che illustra come sia possibile aumentare la produttività e la redditività nel settore delle vendite online di generi alimentari. Il documento descrive come i supermercati e gli altri rivenditori possano sfruttare innovazioni, quali i contenitori riutilizzabili per lo shopping e la tracciabilità basata sull’Internet delle Cose (IoT), per affrontare svariate sfide legate ai servizi di home delivery e alla formula click and collect, che riguardano lo stoccaggio, la distribuzione e la consegna.

