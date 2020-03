Margherita Distribuzione (ex Auchan) sostiene la ricerca

Un milione di euro a sostegno del progetto di ricerca per lo sviluppo di farmaci contro il Coronavirus avviato dall’Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli. È il dono di Conad e WRM Group, soci in BDC, la società che ha rilevato la rete ex Auchan, gestita attraverso la società Margherita Distribuzione. La donazione va dunque ai ricercatori a lavoro per sviluppare un farmaco per la cura dei pazienti che hanno contratto il Coronavirus Covid-19.

“Con questa donazione vogliamo dimostrare la nostra gratitudine a quei ricercatori, medici, paramedici e infermieri che in ogni ospedale e laboratorio si impegnano senza sosta a sviluppare farmaci che possano concorrere a mitigare gli effetti dell’epidemia e a combattere la malattia -dichiara Antonio Brianti, Ad di Margherita Distribuzione-. I nostri dipendenti sono da settimane impegnati nei negozi ex Auchan a garantire la disponibilità di beni alimentari e primari a milioni di famiglie in tutta Italia e anche a loro va il mio ringraziamento per la loro dedizione, senso di responsabilità e determinazione”.