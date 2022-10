Dal 1° ottobre 2022 Andrea Ziella è sales director e Mattel creations lead per la regione Emea assumendo contestualmente la nomina di amministratore delegato per il mercato italiano. Ziella proseguirà le sue attività in Mattel Italy ricoprendo le nuove posizioni dopo aver ricoperto la posizione di Head of Marketing & Digital Mattel Italia negli ultimi 4 anni. Si avvicenda a Ziella alla guida del Marketing Italia Anna Laura Siracusa, che, dopo la sua esperienza in Henkel, è da oltre 5 anni in Mattel Italia in qualità di marketing manager prima e, dal 2020, come Retail Activation Manager, dove ha avviato il gruppo di lavoro sulla business intelligence e commercial insight, rafforzando l’allineamento strategico tra marketing e vendite e accelerando i piani retail e omnichannel.

Da fine 2012 in forza nell’organico di Mattel Italy, Ziella nelle sue precedenti mansioni ha gestito lo sviluppo dei marchi Prima Infanzia, Pre-Scolare e Building Set in Italia, ha conseguito notevoli risultati nello sviluppo di progetti di category management nei canali off-line e on-line, si è occupato del processo di digitalizzazione dell’intera area del Sud-Est Europa (Italia, Grecia e Turchia) creando progetti di sviluppo sinergici e coerenti con la strategia della casa madre e ha gestito lo sviluppo del mercato Sud Africano per tutta la parte trade, marketing e digital accelerando la crescita dell’intera area.

Laureato alla Bocconi in marketing management, Ziella vanta anche esperienze nel mondo del lusso (Chanel) e nella grande distribuzione (Carrefour). Grazie ad Andrea Ziella, Mattel intende rafforzare e aggregare il team italiano spingendo sempre di più l’azienda verso un approccio più consumer-centrico. In qualità di Mattel Creations Lead per la region Emea, Ziella avrà il compito di sviluppare la piattaforma di Mattel Creations accelerando il business e incrementando le collaborazioni strategiche.