Primark sbarca a Mestre al centro commerciale Nave de Vero

Si consolida la presenza di Primark sul territorio italiano con un'apertura prevista per il 7 marzo all'interno del centro commerciale Nave De Vero a Mestre (Ve), secondo store del Veneto

La prossima apertura di Primark sarà realizzata a Mestre (Ve), all'interno del centro commerciale Nave de Vero, il prossimo 7 marzo. Il brand irlandese prosegue il suo percorso di espansione sul territorio italiano e conquista nuove aree geografiche. In questo caso si tratta del secondo punto di vendita in Veneto, il primo fu realizzato a Verona nel 2017.

Le caratteristiche dello store

Il negozio sarà sviluppato su una superficie di 4.600 mq, sarà dotato di 28 casse e 38 camerini. Classica l'offerta che si concentra su abbigliamento per donna, uomo e bambino e si completa con gli accessori per la casa. Tra i servizi è previsto il wi-fi gratuito.

La filosofia sostenibile di Primark

La sostenibilità è tra i driver dell'insegna che ha recentemente potenziato il programma

per il cotone sostenibile, realizzato con Cotton Connect e Self-Employed Women’s Association (Sewa). Il progetto è di ampliare con ulteriori 125.000 il numero di piccoli coltivatori di cotone coinvolgendoli in metodi di coltivazione più sostenibili in India, Pakistan e Bangladesh entro la fine del 2023 e ad aumentare del 60% la quantità stimata di cotone sostenibile necessaria per realizzare i propri prodotti. In questo modo il numero totale di agricoltori che fanno parte del Programma per il Cotone Sostenibile di Primark sarà più di 275.000.

Oggi quasi il 40% degli abiti Primark è realizzato con fibre riciclate o materiali provenienti da fonti più sostenibili e già oggi oltre un quarto (27%) dei prodotti in cotone è realizzato con cotone proveniente dal Programma per il Cotone Sostenibile. Un ulteriore 4% è composto da cotone biologico e il 2% da cotone riciclato.