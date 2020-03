Retailinprimalinea. Coop Italia: prezzi fermi per due mesi

Tutti i prodotti confezionati industriali sia a marchio Coop che di tutte le altre marche avranno prezzi bloccati fino al 31 maggio prossimo. È la decisione presa e annunciata da Coop Italia “per proteggere la spesa delle famiglie e per evitare l’insorgere di rischi speculativi”. L'azienda, che in questo modo tenta di tutelare da una parte i fornitori dall'altra i consumatori, spiega: “È una misura preventiva che abbiamo deciso di attuare a garanzia dei nostri soci e consumatori. Inoltre se si rendesse necessario, tuteleremo i nostri produttori e allevatori italiani da altri fenomeni speculativi garantendo loro la giusta remunerazione”.

Per questo motivo Coop sta contattando i fornitori di propri prodotti a marchio, specie nella filiera del latte. “Lì si registra una tensione legata all’eccesso di produzione generato dalla chiusura di alcune tipologie commerciali -spiega Maura Latini, Ad di Coop Italia-. Insieme ai nostri fornitori garantiremo agli allevatori che forniscono latte fresco il prezzo precedentemente pattuito. Più in generale ci muoveremo per i nostri prodotti Coop in maniera tale che sia garantito a ogni anello della filiera produttiva del nostro Paese la giusta remunerazione. Mai come ora il nostro primario impegno è proteggere le famiglie e il tessuto produttivo italiano”.