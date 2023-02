Sviluppo rete in Area 1 dal 10 al 18 febbraio 2023

Il format di prossimità Crai di Codè Crai Ovest arriva a Luserna San Giovanni (To) con una superette. Conad Nord Ovest, invece, punta sul superstore Conad a Torino

CRAI

Via ex deputati e internati 10

Luserna San Giovanni (To)

250 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

2 febbraio 2023

Format e location

Rispecchia la tipica proposta di prossimità e si trova in centro cittadino, non lontano dalla sede del Comune.

Offerta

Come da consuetudine, in assortimento una selezione di referenze nei reparti secco, surgelati e ai freschi in ortofrutta, pane e gastronomia con una scelta di prodotti locali.

Servizi

Orario: lun-ven 8-13 e 15.30-19.30; sabato 8-19.30.

Addetti e casse

In barriera sono attive due casse.

SUPERSTORE CONAD

Via Orvieto

Torino

2.440 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

10 febbraio 2023

Format e location

Il superstore, riaperto dopo un periodo di ristrutturazione, si trova ad angolo con via Verolengo

Offerta

L'area freschi offre diversi prodotti locali e bio in ortofrutta, la macelleria con una sezione dedicata di pronti a cuocere, pescheria con banco assistito, gastronomia con banco caldo e rosticceria con i prodotti tipici del territorio oltre alla sezione per la cottura polli; la panetteria con una produzione interna di pizze e focacce e la pasticceria con dolci e pasticcini freschi sfornati giornalmente dal laboratorio dello Spazio Conad di Venaria. Presente anche una cantina vini con le migliori etichette locali e un’area healthy.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Conta sette casse tradizionali, sei casse self check-out, tre torrette di “spesa al volo” e impiega 57 addetti.