Sviluppo rete in Area 1 dal 18 al 15 marzo 2022

ALDI

Corso Roma 13

Moncalieri (To)

1.000 mq

Aldi

DATA DI APERTURA

22 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio è certificato in classe energetica B e rispecchia il tipico format dell'insegna.

OFFERTA

Le referenze in assortimento sono per l'80% made in Italy tra cui 130 item per ortofrutta e 30 marche.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30. Nel parcheggio sono disponibili 160 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Impiega 13 persone.

CONAD CITY

Via Roma 13

Marone (Bs)

260 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

9 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

La cooperativa cambia insegna allo store ex L'Alco e lo uniforma al format della propria rete.

OFFERTA

Propone un'offerta tipica di prossimità con spazio ai freschissimi e con gastronomia assistita, panetteria e ortofrutta, banco carni a libero servizio.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-19; domenica 7.30-12.30.

ADDETTI E CASSE

Occupa 12 persone e dispone di due casse tradizionali.

TIGROS

Via Sempione 166/B

Pero (Mi)

Tigros

DATA DI APERTURA

Marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store è situato in zona periferica, non lontano dallo svincolo autostradale.

OFFERTA

In ortofrutta sono presenti oltre 70 prodotti venduti a un euro per tutto l'anno. La proposta freschi comprende anche: panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati. L'assortimento comprende 1.900 item a prezzi convenienti 12 mesi l'anno.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8.30-20. Nel parcheggio sono disponibili tre postazioni di ricarica delle auto elettriche. Tra i servizi: Tigros a Casa, la spesa online con consegna a domicilio, e Tigros Drive con ritiro nell'apposita area esterna del supermercato.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.