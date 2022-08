Sviluppo rete in Area 1 dal 26 agosto all’1 settembre 2022

Codè Crai Ovest espande la formula di prossimità a Marcallo con Casone (Mi). Doppietta, invece, per In's Mercato (Pam) che porta la sua proposta di convenienza a Brescia e Milano

CUOR DI CRAI

Via Gornati 12

Marcallo con Casone (Mi)

120 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

4 agosto 2022

Format e location

Rispecchia la formula di prossimità della catena con spazio ai freschi: macelleria, ortofrutta e pane self service.

Offerta

Dispone di oltre 950 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-12.30 e 15.30-19.30.

Addetti e casse

Disponibile una cassa.

IN'S MERCATO

Via Casazza 44

Brescia

In's Mercato (Pam)

Data di apertura

27 luglio 2022

Format e location

Il punto di vendita è in linea con il tradizionale concept store dell'insegna.

Offerta

Propone migliaia di referenze alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

1 di 2

IN'S MERCATO

Via Fratelli Antona Traversi 18

Milano

In's Mercato (Pam)

Data di apertura

27 luglio 2022

Format e location

Come da formula della catena, incentrata sulla convenienza.

Offerta

Sono presenti migliaia di articoli food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13 e 15.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.