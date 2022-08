Sviluppo rete Non food dal 26 agosto all’1 settembre 2022

Action apre a Savigliano (Cn) il suo dodicesimo negozio italiano. Crescono anche Portobello, con due aperture a Ravenna e Belpasso (Ct), e Primark che entra in Emilia Romagna con l'undicesimo store realizzato a Casalecchio di Reno (Bo). Infine, Mondadori Bookstore rinnova la libreria di Brindisi

ACTION

Via Mellonera 16

Savigliano (Cn)

900 mq

Action

Data di apertura

4 agosto 2022

Format e location

Il negozio rispecchia il concept store della catena discount non food, presente in Italia con 12 negozi.

Offerta

Sorpresa e prezzi bassi distinguono l'offerta di Action che conta circa 6.000 articoli di oltre 350 brand conosciuti e più di 70 a marchio per 14 categorie: articoli per la casa e lo sport, biancheria, cancelleria, decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, giardinaggio e il fai da te, multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici. Due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Il negozio è gestito da uno store manager supportato da un team di 20 collaboratori, tutti neo assunti.

MONDADORI BOOKSTORE

Corso Garibaldi 38/A

Brindisi

200 mq

Mondadori

Data di apertura

1 agosto 2022

Format e location

La libreria riapre dopo i lavori di restyling e dispone di spazi per incontri di intrattenimento e condivisione.

Offerta

Dispone di 15.000 volumi a scaffale tra narrativa, saggistica, classici, poesia, arte insieme a un settore professionale. Tra le novità, un reparto dedicato ai fumetti, dai manga ai supereroi alla graphic novel. È dedicata ai giovani lettori un’area specifica dove si possono trovare anche giochi didattici e libri illustrati. Completano l'offerta le ultime novità musicali e dischi in vinile, prodotti di cartoleria, gift box e gift card.

Servizi

Orario: lun-sab 9-13 e 16.30-20.30; domenica 10.30-13 e 17.30-22.

Addetti e casse

Non disponibile.

PORTOBELLO

Via Bussato 74

Ravenna

684 mq

Portobello spa

Data di apertura

9 agosto 2022

Format e location

Il negozio è stato realizzato all'interno del centro commerciale Esp e rappresenta il 29esimo store della catena.

Offerta

Propone un assortimento di casalinghi, prodotti per la cura della casa, tecnologia, elettrodomestici, abbigliamento, benessere e tempo libero.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Impiega 12 addetti.

PORTOBELLO

Contrada Valcorrente

Belpasso (Ct)

888 mq

Portobello

Data di apertura

4 agosto 2022

Format e location

Lo store si trova in galleria, all'interno del centro commerciale Etnapolis e rimane in linea con il format dell'insegna.

Offerta

L'assortimento si sviluppa su quattro macro categorie: casalinghi, elettronica e regali, tessile e abbigliamento, cura della persona e della casa.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-21.

Addetti e casse

Dà lavoro a 13 persone.

PRIMARK

Via Marilyn Monroe 2

Casalecchio di Reno (Bo)

4.300 mq

Primark

Data di apertura

9 agosto 2022

Format e location

Il punto di vendita è situato all'interno del centro commerciale Gran Reno. Ad oggi sono 11 gli store dell'insegna sul territorio italiano. Questo store è il primo in Emilia Romagna.

Offerta

L'assortimento comprende capi d'abbigliamento e accessori moda duomo, donna, bambino e un'ampia gamma di articoli firmati Primark anche per la casa e il beauty. Presente anche la collezione Primark Cares, che propone indumenti realizzati con materiali riciclati.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Sono impiegate 150 persone.