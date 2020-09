Tris di aperture per Lidl

Tre strutture in aree geografiche differenti ampliano la rete vendita di Lidl attiva sul territorio italiano con oltre 660 punti di vendita. Gli store appena aperti si trovano a Legnago (Vr), Settimo San Pietro (Ca) e Villa di Tirano (So), e vanno ad aggiungersi alle recenti aperture realizzate a Brescia e Portogruaro (Ve), portando così a 5 le aperture realizzate in otto giorni.

Nello specifico, Lidl ha investito per le prime tre aperture 18 milioni di euro che rientrano nel piano di sviluppo denominato Lidl per l’Italia, fondato su tre pilastri. A riguardo il presidente di Lidl Italia, Massimiliano Silvestri, chiarisce: “Il primo è rappresentato dagli investimenti immobiliari che, per l’anno in corso, superano complessivamente i 400 milioni di euro con l’apertura prevista di 50 punti di vendita entro la fine dell’esercizio fiscale, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica. Particolarmente significativo è il risvolto occupazionale che, infatti, costituisce il secondo pilastro del piano. Terzo cardine del programma presentato da Lidl è la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana anche attraverso l’export di oltre 1,6 miliardi di euro di prodotti Made in Italy nei quasi 11.000 punti vendita dell’Insegna nel mondo”.

Per i tre nuovi punti di vendita sono stati assunti complessivamente circa 50 nuovi collaboratori che si vanno ad aggiungere agli oltre 17.500 già in forza.