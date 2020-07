U2: il servizio Click. Ritira la spesa si espande a Milano

Il punto di vendita U2 Supermercato Controcorrente di via Vallazze 87 a Milano attiva il servizio Click. Ritira La Spesa per permettere ai consumatori di fare la spesa online, da smartphone o tablet tutti i giorni 24 ore su 24, da ritirare instore, 7 giorni su 7 dalle ore 10 alle ore 20. Per accedere al servizio è sufficiente scaricare l’App Click.U2, disponibile per dispositivi Apple e Android.

L’offerta conta migliaia di prodotti tra cui gli item a marchio il Viaggiator Goloso (la linea top di gamma di Unes di oltre 1.300 referenze), la linea U! Confronta e Risparmia (1.500 prodotti) e la linea firmata Green Oasis (prodotti ecologici per la cura del bambino, della casa e del bucato). In assortimento sono poi presenti le principali referenze di marca industriale e sono sempre disponibili pane fresco, frutta e verdura, carne e pesce, oltre a una selezione di prodotti per la cura della persona e della casa.