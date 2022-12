Unes rinnova l’impegno per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

#Esg. Sarà attiva fino al 6 gennaio una raccolta fondi nei punti di vendita U2 Supermercato, U! Come tu mi vuoi e il Viaggiator Goloso aderenti all’iniziativa

Anche per le festività 2022, Unes rinnova la collaborazione la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e attiva una raccolta fondi attiva fino al 6 gennaio, salvo esaurimento scorte, nei punti di vendita U2 Supermercato, U! Come tu mi vuoi e il Viaggiator Goloso aderenti all’iniziativa.

Come partecipare

I consumatori potranno donare 2 euro in cassa. A fronte della donazione, potranno scegliere tra sacche o astucci, personalizzabili grazie a colorati pastelli a cera. Il ricavato è interamente devoluto alle sezioni Lilt di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Valle D'Aosta per sostenere i progetti di prevenzione primaria, diagnosi precoce, assistenza ai malati e ricerca in campo oncologico.

Le dichiarazioni

“Quello che ci auguriamo, con il nostro contributo, è di riuscire a sensibilizzare i nostri Clienti su tematiche di grande importanza come la prevenzione, la diagnosi precoce e l’assistenza ai pazienti oncologici" commenta Gaia Mentasti, responsabile marketing e comunicazione di Unes.

“I clienti Unes, con il loro piccolo ma significativo gesto, possono aiutarci a sostenere progetti di assistenza a bambini e adulti malati. Un’unione d’intenti, condivisa tra le Lilt di tre regioni, che rappresenta un ulteriore valore aggiunto" sottolinea Emanuela Bergonzi, responsabile Corporate LILT Milano Monza Brianza.