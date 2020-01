Winelivery:  crescita a +272%. Nel futuro l’estero 

Il 2019 per l'app Winelivery si chiude con risultati più che positivi: 1.45 Milioni di euro e una crescita, rispetto al 2018, che registra un incremento del 272%.

I numeri relativi alla crescita del B2C dimostrano che sono state consegnate più di 100.000 bottiglie. Aumentano anche le app scaricate (+350%).

Il 2019 ha visto anche la crescita in t ermini di espansione geografica. Attualmente sono 13 le città italiane coinvolte

“Siamo molto soddisfatti nel condividere i risultati di questo 2019 poiché rispecchiano appieno i target che ci eravamo posti ad inizio anno. Ci approcciamo al 2020 con obiettivi ancora più sfidanti certi di poter mantenere un trend di crescita in linea con quanto già dimostrato nei precedenti anni di attività” dice Francesco Magro, Ceo e founder di Winelivery.

Gli obiettivi per il 2020

L'azienda intende arrivare in 25 città entro la fine dell'anno e vuole porre le basi per conquistare il mercato estero. In programma anche l'evoluzione a livello tecnologico per facilitare la fruizione del servizio e realizzare nuove funzionalità che rendano sempre più interattiva l’esperienza dell’app Winelivery. Le aziende del settore potranno dunque accedere a servizi di comunicazione più evoluti in termini di targetizzazione e profilazione dei consumatori.