Brands Award: regolamento 2022

Brands Award 2022 è organizzato da GDOWEEK e da MARK UP su dati forniti da IRI.

Brands Award è l’unica iniziativa che premia le migliori “performance” annue di marca nei beni di largo consumo attraverso criteri oggettivi e riscontrabili che coinvolgono i consumatori finali e il retail moderno.

Per partecipare a Brands Award NON occorre iscriversi, né pagare alcun importo: concorrono tutti i beni del largo consumo presenti oggi sul mercato.

I criteri di selezione delle marche sono oggettivi (dati di vendita IRI) e i prodotti in nomination vengono sottoposti ad altri due livelli di giudizio: consumatori e giuria di buyer/category/direttori acquisti della DO.

I vincitori scaturiranno quindi da tre classifiche che, pesate in modo uguale, indicheranno i vincitori di categoria e il vincitore assoluto:

Le performance di vendita

Per le categorie merceologiche Alimentari Freschi, Alimentari Confezionati, Dolciario, Bevande Analcoliche, Alcolici e Birre, Detergenza e Cura Casa, Detergenza e Cura Tessuti, Igiene & Bellezza, Petcare, i dati IRI, finalizzati alla definizione delle Nomination, prendono in considerazione i seguenti parametri:

Marche già presenti sul mercato: la crescita di quota di mercato e di vendite a valore registrate nel 2021 per ognuna delle categorie analizzate (a.t. febbraio 2022) – le prime sei per ogni categoria;

Migliori lanci del 2021: distribuzione ponderata, quota a valore e fatturato acquisti a sei mesi dal lancio – i primi tre per ogni categoria;

Miglior prodotto di marca per indice di rotazione – i primi 5 prodotti di marca escludendo i 6 delle marche esistenti.

Le preferenze del consumatore

Le Nomination definite da IRI verranno sottoposte al panel di consumatori web di Toluna, rappresentativo dell’universo familiare italiano, che decreterà anche il PREMIO CONSUMATORE.

Il giudizio dei buyer, category e direttori acquisti della DO

Le Nomination definite saranno inoltre votate da esperti della distribuzione. Il giudizio dei retailer decreterà anche il PREMIO RETAILER.

I prodotti in nomination saranno sottoposti al giudizio delle giurie e tale giudizio sarà insindacabile e inappellabile. Verranno premiati il vincitore dei “prodotti esistenti”, il vincitore dei “prodotti in lancio” e il vincitore dei “prodotti di marca per indice di rotazione” per ciascuna categoria in gara, nonché il vincitore assoluto.

I risultati verranno pubblicati su GDOWEEK n° 12, distribuito durante la serata di Premiazione del 7 luglio 2022, sui siti e social media di GDOWEEK e di MARK UP e diffusi nei comunicati stampa relativi al Premio.