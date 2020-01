NEW ENTRY 2020: Candida il tuo prodotto!

New Entry 2020 è la sessione di Brands Award dedicata ai prodotti lanciati nei punti di vendita della Distribuzione Organizzata dal 1° gennaio al 15 maggio 2020, prodotti quindi non in gara per il Brands Award.

Il premio New Entry, giunto alla sua dodicesima edizione, candida i prodotti in parte arrivati in redazione ed in parte autocandidati dalle aziende stesse entro il 15 maggio 2020.

I prodotti saranno votati attraverso un sondaggio web aperto ai manager della distribuzione, dell’industria e delle agenzie, che esprimeranno una o più preferenze sui prodotti candidati, dal 27 maggio al 4 giugno.

Vinceranno i primi classificati di ciascuna categoria e il primo classificato assoluto.

I vincitori della "New Entry 2020" saranno premiati a Milano il 2 luglio nel corso della serata di premiazione per la 21° edizione di Brands Award.

Scopri le modalità di partecipazione all'iniziativa.