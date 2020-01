Più spazio al successo del tuo business con Tetra Recart® 

Non è un caso che più di 130 marchi in oltre 50 mercati vendano attualmente prodotti alimentari nelle confezioni Tetra Recart® e che queste cifre siano in continuo aumento. A che cosa è dovuto questo trend in crescita? Semplice: agli evidenti vantaggi che questa confezione offre a scaffale in termini di stoccabilità e spazio al brand, efficienza logistica e leggerezza rispetto ai classici imballaggi alimentari, vetro e lattine in primis.

Ma di che cosa stiamo parlando? Scopriamo insieme alcune delle caratteristiche più interessanti di Tetra Recart®, cominciando col dire che le dimensioni contano: le confezioni Tetra Recart®, grazie alla loro forma rettangolare, occupano il 40% di spazio in meno rispetto alle classiche lattine e ai vasetti di vetro. Da questo dettaglio derivano fondamentali vantaggi strategici, legati al trasporto, allo stoccaggio e alla distribuzione. In sintesi, l’utilizzo di Tetra Recart® consente - a parità di volume - di disporre un maggior numero di confezioni sugli scaffali, in magazzino e sui pallet.