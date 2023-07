Rituals: a Roncadelle uno store con approccio olistico

In linea con la filosofia dell'insegna, lo store Rituals promuove il concetto di shopping olistico per rallentare il ritmo frenetico della vita

All’interno del centro commerciale Elnos Shopping di Roncadelle (Bs), Rituals apre un nuovo store che, in linea con la filosofia dell'insegna, promuove il concetto di shopping olistico per rallentare il ritmo frenetico della vita di ogni giorno e godersi la bellezza delle piccole cose.

Il brand è presente in oltre 36 paesi con più di 1.000 boutique nel mondo, coniuga cosmetica e lifestyle proponendo collezioni che includono prodotti per il viso, il corpo e lo yoga, homewear, fragranze per l’ambiente e candele profumate.

Tradizioni orientali e innovazione, con un giusto mix, sono alla base delle scelte assortimentali, nel rispetto della cura personale ma anche del pianeta. Rituals ha

infatti ottenuto la certificazione B Corp, che attesta l’impatto positivo di un’azienda sul benessere dei propri dipendenti, sulla società e sull’ambiente, conciliando gli obiettivi di business con i valori dell’etica e della sostenibilità. "Il nostro impegno per la sostenibilità si riflette nella nostra certificazione B CorpTM, che ci impone standard rigorosi in termini di prestazioni sociali e ambientali, responsabilità e trasparenza -spiega l'azienda-. Inoltre, ci impegniamo a raggiungere l’obiettivo emissioni zero entro il 2050, forti della convinzione di quanto sia importante affrontare il cambiamento climatico".

Per valorizzare questa concezione dello shopping e della vita, il marchio ha creato The Art of Soulful Living, una guida che accompagna in un viaggio di benessere personale, per unire corpo, mente e spirito. "Il nostro desiderio -dicono- è di aiutare a trovare positività, pace e felicità nella vita quotidiana attraverso piccole abitudini e semplici routine adattabili". L'idea alla base dell'offerta di Rituals è di fornire prodotti definiti lussuosi ma accessibili a tutti adatti per la cura del corpo e della casa.