120% Lino: un temporary store a Saint Tropez

Un pop-up store a Saint Tropez per il brand 120% Lino con un assortimento che comprende l'intera gamma di linee uomo e donna

Nuovo punto di vendita per il marchio 120% Lino (appartenente alla holding di brand del lusso italiani Fine Sun) che ha inaugurato un pop-up store a Saint Tropez, situato alla galleria Le Grande Passage al numero 5 di rue Allard, con tre vetrine su strada e un'area di 50 mq. Il negozio, che rimarrà aperto fino a ottobre, conta in assortimento l’intera gamma del brand per uomo e donna.

“Questa nuova apertura rappresenta un forte segnale dell’azienda bolognese che orienta il timone verso una marcata strategia monomarca anche al di fuori degli Stati Uniti dove già operano 13 negozi monomarca 120% lino -ha commentato Giuseppe Rossi, Ad di 120% Lino-. Saint Tropez è, forse, la location più glamour del Mediterraneo ed offre una exposure mondiale alle nostre pregiate collezioni in lino. Si tratta indubbiamente di un'operazione commerciale e di marketing che sta spingendo il brand con energia verso nuovi ambiziosi progetti di sviluppo che prevedono ulteriori operazioni di aperture monobrand in partnership nei prossimi 12 mesi. Il Medio Oriente e l’ Asia, inoltre, sono il focus per il prossimo futuro per l’apertura di nuovi flagship shop e shop in shop”.