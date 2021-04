4Bild apre a Milano e acquisisce Gatti1954

Si consolida la presenza di 4Bild con una struttura aperta a Milano in via Ripamonti 514. L'insegna, presente sul territorio con 16 punti di vendita e 5 e-shop, ha realizzato una struttura di 26.000 mq con l'insegna 4Bild Hangar. Francesco Freri, direttore generale 4Bild, spiega la novità di questa insegna che racchiude le insegne 4Bild Point per i materiali da costruzione, 4Bild Casa, per le finiture, 4Bild Loft. 4Bild sarà, inoltre, il primo magazzino di edilizia circolare che metterà in pratica un sistema virtuoso di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

L'acquisizione di Gatti1954

Per potenziare il suo business l'azienda ha inoltre acquisito Gatti1954, società attiva in Lombardia nella importazione e lavorazione di legnami, con una produzione di tetti ed elementi strutturali in legno.

“Con il marchio Gatti1954 integrato all’offerta 4Bild, avremo un posizionamento commerciale unico sulla piazza di Milano che da sempre premia chi sa organizzare servizi di qualità" afferma Giorgio Ghezzi, project manager Gatti 1954.

Rebranding

L'insegna ha, inoltre, deciso di rinnovare la propria immagine effettuando un rebranding con un marchio dall'immagine contemporanea. L’icona dell’omino con l’elmetto è stata ulteriormente stilizzata a sottolineare l'interesse della catena per l'elemento umano. Rimangono invariate le cromie.