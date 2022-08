Due nuove firme di prestigio entrano a far parte della squadra della seconda edizione di B2Cheese, il salone nazionale per operatori (B2B) dedicato all’intera filiera lattiero-casearia organizzato da Promoberg, in agenda il 29 e 30 settembre 2022 alla Fiera di Bergamo. Stiamo parlando di Cibus - il Salone Internazionale dell’Alimentazione, la più importante fiera dedicata all’agroalimentare italiano e appuntamento imperdibile per la tutta la community -, e di PricewaterhouseCoopers (PwC) Italia - oltre 7.000 professionisti esperti nei servizi di consulenza di direzione e strategica, revisione di bilancio e consulenza legale e fiscale, operanti in 24 uffici sparsi lungo lo Stivale; complessivamente il network multinazionale PwC è attivo in 156 Paesi, con oltre 295.000 professionisti -.

Cibus sarà presente a Bergamo con uno spazio espositivo, mentre il 29 e 30 marzo 2023 sarà B2Cheese a trasferirsi alla Fiera di Parma per mettersi in vetrina a Cibus. Le due fiere stringono quindi un’alleanza tecnica strategica, per promuovere le relative eccellenze anche a livello internazionale. La provincia di Bergamo detiene il primato continentale dei formaggi Dop (nove); nel 2019 il capoluogo orobico ha ottenuto il riconoscimento di ‘Città Creativa Unesco per la Gastronomia’ grazie alle Cheese Valleys orobiche. Nel 2021, insieme alle Città creative per la gastronomia di Parma e Alba, ha fondato il Distretto della Gastronomia italiana. Parma è invece il cuore della Food Valley, conosciuta in tutto il mondo per le sue eccellenze gastronomiche.

PwC Italia sarà presente a B2Cheese con un convegno sui principali trend del settore lattiero-caseario: la trasformazione digitale, lo sviluppo sostenibile e i loro effetti sull’intero comparto, anche in vista dei nuovi contratti di filiera. Il caro energia, l’aumento dei costi delle materie prime e il senso di instabilità stanno condizionando i consumi interni, mentre l’export ha ripreso a crescere: se il 2022 si chiuderà con il segno positivo, il merito sarà delle vendite all’estero. Il settore lattiero-caseario è oggi rappresentato da numerose realtà produttive presenti in tutto il Paese e le imprese per rilanciare gli investimenti nel settore, restare competitive in un mercato in continua evoluzione e non rinunciare alla qualità dei loro prodotti, devono progettare una strategia comune in un’ottica di collaborazione.

Durante l’evento si individueranno le opportunità e le possibili aree di applicazione di interventi per la trasformazione digitale, per capire come possano rappresentare un vantaggio competitivo per l’intera filiera. Si discuterà anche di come le aziende lattiero-casearie possano valorizzare un approccio condiviso, in una più ampia prospettiva di sviluppo sostenibile ESG.

Sia B2Cheese sia Cibus daranno spazio anche ai protagonisti della Grande distribuzione organizzata (Gdo), che si sta confermando fondamentale per la promozione delle eccellenze enogastronomiche a tavola.

Per maggiori informazioni: www.b2cheese.it