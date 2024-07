A Pam Panorama otto medaglie al Concours Mondial de Bruxelles

Concours Mondial de Bruxelles – The United Nations of Fine Wines è un concorso internazionale che premia le migliori etichette. Pam vince 8 premi

In occasione del Concours Mondial de Bruxelles – The United Nations of Fine Wines, una delle competizioni internazionali più importanti nel mondo del vino, Pam Panorama ottiene tre medaglie d'oro e cinque d'argento per altrettante sue etichette disponibili in tutti gli store della sua rete vendita. Si tratta di una competizione internazionale con oltre 8.000 etichette in concorso provenienti da 42 paesi di tutto il mondo e 350 degustatori di 50 nazionalità.

“Ricevere questi riconoscimenti in una competizione di tale prestigio è una conferma dell'impegno e della passione che mettiamo nel selezionare e offrire vini di altissima qualità ai nostri clienti -dichiara Walter Stassi, capo settore bevande-. Continueremo a lavorare per garantire un assortimento enologico di alta qualità e ricercatezza, che possa soddisfare i palati più esigenti e confermare la nostra posizione di riferimento nel settore della Grande Distribuzione Italiana”.

I vini premiati

Ad aggiudicarsi le tre medaglie d’oro sono stati: Von Steiner Lagrein Alto Adige DOC 2023: Originario del Trentino-Alto Adige, Corte alla Scala Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2020 e Corte alla Scala Valpolicella Classico Superiore DOC 2022. Invece, conquistano le medaglie d’argento: Gotis Furlanis Chardonnay Collio DOC 2022, Gotis Furlanis Sauvignon Collio DOC 2023, Von Steiner Gewürztraminer Alto Adige DOC 2023, Cà del Plin Barbaresco DOCG 2021, Bosco ai Salici Chianti Riserva DOCG 2020.