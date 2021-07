A TUTTOFOOD 2021 business e passione insieme per rafforzare il Food & Beverage

In questo complesso anno e mezzo l’agroalimentare si è dimostrato tra i settori più resilienti: secondo le analisi di Export Planning per Fiera Milano, nei prossimi mesi il commercio Food mondiale nel 2021 risalirà fino al 12%. Bene anche le esportazioni: rispetto al 2019, latte e latticini segnano un +2,9% e i salumi un +3,2%, che sale a +4,1% per pasta e bakery e +6% per il sweet, fino a +7,1% per l’ortofrutta fresca e +10,15% per l’olio.

Ma il Food & Beverage è passione, non solo business. Un’esperienza multisensoriale che si apprezza solo dal vivo. Per questo TUTTOFOOD 2021 torna in presenza dal 22 al 26 ottobre a fieramilano, per scoprire i trend di consumo oltre a creare e consolidare relazioni di business. Novità di quest’anno sarà l’area TUTTOFRUIT, dedicata al fresco ortofrutticolo e le innovazioni della IV e V gamma, mentre TUTTOWINE si rafforza con un focus sulle produzioni d’eccellenza e con degustazioni selezionate.

A oggi sono circa 600 gli espositori dall’Italia e dal mondo, a partire dall’Europa: Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, UK e Irlanda, Germania, Francia, Paesi Nordici ed Est Europa (Rep. Ceca, Romania, Ungheria). Presenze anche dall’Asia (India), Medioriente e Nordafrica (Egitto, Turchia), Nord e Sud America (USA, Perù, Uruguay) e perfino da Oceania ed Indonesia. Di rilievo le collettive, quali Eat Nordic (Danimarca, Norvegia e Finlandia) e i Balcani (Slovenia, Serbia e Kosovo). Anche grazie al supporto di ICE/ITA Agenzia, attesi buyer da Europa, Americhe, Mediterraneo e Turchia, Russia e stati CSI, Medio Oriente ed Emirati Arabi.

Innovazione e un palinsesto per acquisire competenze

Tra gli eventi ritorna Retail Plaza, il punto sull’innovazione nella GDO e Retail con il mondo accademico e i media di riferimento quali Distribuzione Moderna, GDO Week e Largo Consumo, in collaborazione con Retail Institute Italy e in un format ripensato insieme a Business International – Fiera Milano Media. Tra i relatori sono già confermati: Cris Nulli, Founder di Appetite for Disruption; Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy e Presidente Assodelivery; Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia; Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato del Gruppo Végé, Massimiliano Silvestri, Presidente LIDL Italia. Parteciperà inoltre Giuseppe Stigliano, CEO di Wunderman Thompson Italy (Gruppo WPP), docente universitario e autore di testi di marketing.

Nell’area TUTTODIGITAL Evolution Plaza sarà invece dedicata agli aspetti più tech con start-up innovative e buone pratiche mentre la Innovation Area esporrà i prodotti premiati dal nuovo Better Future Award in collaborazione con le testate Gdoweek e Mark UP, dedicato ai prodotti più innovativi del settore. Per un approfondimento ancora più completo delle filiere, TUTTOFOOD sarà anche in co-location con HostMilano, la fiera leader mondiale dell’ospitalità e del fuori casa, e MEAT-TECH, l’evento dedicato alle tecnologie per la lavorazione delle carni e i piatti pronti. Un’esperienza da vivere in sicurezza grazie al protocollo Safe Together di Fiera Milano.

