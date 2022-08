Abbonamento gratuito a Paramount+ per i membri di Walmart+

Walmart punta a fidelizzare i membri della sua community Walmart+. In quest’ottica va inquadrata la scelta di offrire un abbonamento Paramount+ Essential senza costi aggiuntivi.

Guanto di sfida

La mossa appare come una sfida ad Amazon, che ha portato il suo programma di abbonamento Prime a circa 200 milioni di membri su scala globale. Dunque, la più grande tra le catene di grande distribuzione tradizionali va all’attacco del leader mondiale delle vendite online scegliendo di portare la competizione sul terreno di casa di quest’ultimo.

Il servizio

Walmart+, attivo dal 2020 negli Stati Uniti, è simile ad Amazon Prime: al costo di 98 dollari all'anno (o 12,95 mensili), è possibile acquistare sul sito di Walmart e non pagare la spedizione, oltre a ricevere più velocemente la merce. Ora, insieme con l'abbonamento e senza costi aggiuntivi verrà inclusa la sottoscrizione a Paramount+, che da sola costa 59 dollari all'anno.

Il piano Paramount+ Essential darà ai membri di Walmart+ accesso all’ampia gamma di contenuti della Paramount+, dagli acclamati drammi originali come "1883" e "Star Trek: Strange New Worlds", al prescolare più famoso al mondo, "Paw Patrol", ai recenti film di successo come "Sonic the Hedgehog 2”, fino agli sport dal vivo.

Negli scorsi mesi Walmart aveva discusso sia con Disney che con Comcast (Peacock) per includere i loro abbonamenti nella sua offerta. Inoltre, tutti gli abbonati a Walmart+ possono già usufruire di sei mesi di Spotify Premium gratis.

“Già oggi Walmart+ offre ai membri un valore reale nella loro vita quotidiana, dalla spesa al rifornimento del serbatoio e altro ancora. Con l'aggiunta di Paramount+, stiamo dimostrando la nostra capacità unica di aiutare i membri a risparmiare ancora di più e vivere meglio offrendo intrattenimento anche a un prezzo inferiore”, ha affermato Chris Cracchiolo, vicepresidente senior e direttore generale del programma-. “L'85% delle famiglie statunitensi utilizza servizi di streaming 1 e Paramount+ ha i contenuti premium e l'ampio appeal che i nostri membri stanno cercando”.

“La Paramount ha uno stretto rapporto con Walmart da anni e i clienti Walmart si collegano con i marchi, i contenuti e i personaggi amati dalla Paramount ogni giorno attraverso una gamma di prodotti di consumo disponibili nei negozi Walmart", ha aggiunto Jeff Shultz, chief strategy officer e chief business development ufficiale, Paramount Streaming-. "Ora, accoppiare l'ampia portata di Walmart in tutto il Paese con i contenuti ampi e popolari di Paramount+ che offrono qualcosa per tutti è un'opportunità unica per espandere la nostra partnership”.