Abercrombie&Fitch torna in Italia con un nuovo concept store

Il brand americano Abercrombie&Fitch apre un punto di vendita a Il Centro di Arese con Getaway, fornitore di container per store

Abercrombie&Fitch, marchio di riferimento statunitense per l’abbigliamento giovanile, torna in Italia aprendo uno punto di vendita a Il Centro di Arese (Mi). Il brand aveva chiuso i battenti di via Matteotti a Milano nel 2019, lasciando nel nostro Paese solo alcune insegne dell’associato Hollister Co. A Il Centro Abercrombie&Fitch presenterà la nuova gamma di prodotti per uomo e donna #AbercrombieToday. Il nuovo store si trova al piano terra ed è il primo negozio in Europa che presenterà il nuovo concetto di negozio Getaway, fornitore di container mobili, che recentemente ha collaborato con Walmart per il primo micro-retail del colosso della gdo americana. Il brand ha deciso di puntare sull’omnicanalità attraverso un concept store che fa da trampolino per l’eCommerce.

"Siamo entusiasti di rientrare nel mercato italiano -commenta Kristin Scott, presidente globale del brand- con una nuova esperienza di shopping omnichannel all'avanguardia per il marchio Abercrombie & Fitch”.

Abercrombie&Fitch a Milano

Abercrombie&Fitch approda in Italia nel 2009 con lo storico store di via Matteotti a Milano. I prodotti di qualità venivano venduti a una fascia di prezzo media. Il punto di vendita aveva riscosso uno straordinario successo non tanto per i prodotti in vendita, quanto per il marketing studiato ad hoc: giovani ragazze e ragazzi di bell’aspetto esposti come vetrina all’ingresso del negozio, che spingevano centinaia di giovanissime (ma anche giovanissimi) a scattare una polaroid. Una forma di “butta dentro” con un modus operandi estremamente funzionale anche se poco politically correct. Quando, alla vigilia della pandemia, il brand ha chiuso battenti, gli affezionati non erano più molti avendo perso l’appeal della novità che ha caratterizzato il boom del primo decennio del 2000.

Intanto Netflix, da aprile scorso, ha messo in catalogo “White Hot”, il documentario sull’ascesa e la caduta di Abercrombie&Fitch.