Acqua Frasassi: una call to action per un futuro responsabile

Un circolo virtuoso per le tematiche ambientali a tutto tondo,. È l’iniziativa promossa da Acqua Frasassi denominata ReFriends e definita in otto punti:

1#Re.Pet - Bottiglia in materiale 50% riciclato/100% riciclabile;

2#Re.spect - Rispetto per la natura;

3#Re.duce - Riduzione dei consumi;

4#Re.use - Riutilizzo della plastica nel massimo consentito dalla legge;

5#Re.educate - Informare e invitare al riciclo;

6#Re.clean – Supporto a progetti di salvaguardia del territorio;

7#Re.cycle - Tutti gli elementi che compongono il packaging sono riciclabili 100%;

8#Re.park – Realizzazione di Frasassi Park, area giochi in plastica riciclata.

Si tratta di obiettivi specifici ma anche di attività nel rispetto della natura intraprese dall’azienda per contribuire a un futuro responsabile.

“L’acqua che risale in superficie dopo avere attraversato per decenni antichissime rocce calcaree, purificandosi ed acquisendo caratteri peculiari di limpidezza e di elementi minerali durante il lungo percorso, si riveste di una nuova concezione e confezione, la bottiglia realizzata per il 50% in rPet, ossia il massimo previsto dalle attuali norme vigenti, e in largo anticipo sulla tabella di marcia del settore –spiega l’azienda-. La bottiglia da 0,50 lt, in distribuzione da settembre nelle varianti naturale e frizzante, risulta così riciclata al 50% e riciclabile al 100%”.