Action: nel 2022 +30% vendite e 9 mld di euro di fatturato

Si amplia anche la rete: Action apre 280 nuovi punti di vendita per un totale di 2.263 negozi in 10 paesi europei

Action chiude il 2022 in positivo con vendite nette in crescita del 30% per un ammontare di quasi 9 miliardi di euro. La catena di discount non food attiva a livello internazionale, proprio lo scorso anno ha aperto i primi punti di vendita in Spagna e Slovacchia raggiungendo un record di aperture: 280 nuovi store per un totale di 2.263 negozi in ben 10 paesi.

“Vediamo che la richiesta di prezzi bassi è aumentata ovunque -commenta Hajir Hajji, Ceo di Action-. La nostra formula, con un assortimento di 6.000 articoli in 14 categorie e una grande varietà al prezzo più basso, è popolare in tutti i paesi in cui operiamo. I nostri clienti visitano i negozi Action sia per i prodotti di uso quotidiano (dalla pulizia della casa agli articoli per la cura della persona) che per l'abbigliamento o per il fai-da-te. L'anno scorso sono stati particolarmente apprezzati i prodotti legati al caro energia (come plaid e coperte elettriche o candele). Allo stesso tempo, tutte le nostre categorie di prodotti sono in crescita”.

Dipendenti

Uno dei punti di forza del retailer è la cura dei dipendenti, che con il 2022 sono cresciuti di 8.211 unità. In totale in Europa Action ha oltre 80.000 addetti ai lavori di 136 nazionalità. Costante è l’impegno sulla formazione che lo scorso anno ha interessato più di 61mila dipendenti. "Quest'anno Action compie trent'anni. Sono orgoglioso di tutti i dipendenti che ci hanno portato dove siamo oggi -afferma il Ceo-. Con il lavoro, la formazione e le promozioni interne, aumentiamo attivamente le loro opportunità professionali e loro crescono con noi. L'anno scorso, ma anche negli anni a venire, quando Action crescerà ulteriormente”.

Action Sustainability Programme

In tema di sostenibilità Action promuove il proprio Sustainability Programme che Hajir Hajji definisce uno strumento per offrire un ottimo rapporto qualità prezzo: “Siamo convinti che sia possibile offrire prodotti al prezzo più basso e sostenibili. Non ci siamo ancora arrivati, ma stiamo facendo importanti passi avanti. Per esempio, nel 2022 abbiamo ridotto le nostre emissioni di Co2 del 40%. Man mano che progrediamo, affiniamo i nostri obiettivi: la data entro cui il 100% del nostro cotone e del nostro legno dovrà provenire da fonti sostenibili è stata anticipata a fine 2023 per il primo e a fine 2024 per il secondo”.

Concretamente, Action ha raggiunto importanti goal. Quasi 2.000 punti di vendita non utilizzano più il gas e il 95% è stato dotato di illuminazione led a risparmio energetico. Grazie a questi primi accorgimenti l’azienda ha risparmiato il 10% di energia per metro quadrato.