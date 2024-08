Aeternum lancia la linea PFAS FREE Petragres Ecosolution

Aeternum firma la linea Petragres EcoSolution®, utilizzabile su tutti i piani cottura è ideale per l’induzione. Una gamma completa, composta da diverse misure di casseruole, tegami, pentole, saltapasta e padelle.

Caratterizzata da un nuovissimo rivestimento ZERO pfas rientra in un progetto più ampio di lancio di un nuovo sistema antiaderente denominato EcoSolution, il cui naming esprime efficacemente la USP (Unique Selling Proposition) di prodotto: innovazione nel rivestimento e, insieme, attitudine ecologica. Il coating antiaderente è realizzato in materiale caratterizzato dall’assenza di PFAS, PFOA, PTFE, BPA, nickel e realizzato con vernici a base d’acqua, tutti ingredienti che lo rendono “buono per la salute” del consumatore, E non è tutto: oltre a garantire eccellenti performance di antiaderenza, tale rivestimento è environmentally friendly: si distingue, infatti, per una tecnica di produzione innovativa che utilizza temperature inferiori per completare il processo produttivo, riducendo significativamente le emissioni di CO 2 . Infine, i rivestimenti EcoSolution si riscaldano con maggiore rapidità, richiedono un minor tempo di cottura e, dunque, una proporzionale riduzione dell’uso di energia. Per

Il consumatore, oggi si rivela sempre più attento ai temi legati alla sostenibilità, inizia a chiedere spontaneamente strumenti di cottura ecosostenibili che gli permettano di migliorare le performance culinarie semplificando l’esperienza in cucina.

In particolare, nell’ultimo periodo, abbiamo osservato che il requisito PFAS free viene spontaneamente richiesto dal consumatore con crescente frequenza, e proprio in risposta a questa specifica esigenza abbiamo inserito sul fronte dei nostri packaging questo requisito di prodotto adeguando i messaggi su confezioni e materiali Pop.